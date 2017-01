Raccontarla tutta ma anche no #2

Robe se ne vedon sempre parecchie e mica sempre si ha voglia di scriverne oltre il fisiologico ma svuotare la scheda di memoria ogni tot pare sia un bene. Visto che poi ho in mente di caricare tutta l’ Enciclopedia della Donna , proprio quella dove ti insegnavano a mettere l’eye liner e il belletto.

STARDUST

Un fantasy dalle molteplici doti: un romanzo di Neil Gaiman alle spalle (dico Neil Gaiman), Michelle Pfeiffer che fa LA cattiva regina maligna, Robert De Niro che azzecca un ruolo dopo dieci anni di buio quasi pesto (così a spanne non ricordo cosa abbia fatto se non nascondersi, lavoricchiare) Claire Danes che fa la stella, un giovin attore che se la cava a fare il bravo quaglione, i clichè schematici del genere rimestati nel paiolo con smagliante capacità, brillantezza e ingredienti saporiti. Al timone della regia Matthew Vaughn cui siamo debitori del ruspante “The Pusher” dove si faceva quella famosa battuta “Fucking females is for poofs.”

INVASION

Remake dei baccelloni con Daniel Craig e Nicole Kidman: l’ennesimo non che ce ne fosse bisogno di ultracorpi appioppati a caso ma meglio morire alieni, vista la morale. Automi niente guerre, umani giù tutti a mazzate ma con l’occhio ceruleo e i telefoni di Jack Bauer. Dietro la macchina da presa Oliver Hirschbiegel (The Experiment) poi ci hanno messo le mani i Wachowsky e il latex narrativo bombarolo alla matrix (n. 2 e n. 3) chiamati da Joel Silver e son cominciati i dolori. Il film è un baccellone di se stesso. Gente che ti vomita addosso il futuro. Son cose che accetti solo da vendicatori tossici. Poi mi sono girate le scatole perché una volta tanto che davano una maglietta decente con questa scritta quando sono arrivata, eran già finite. Ho provato a fregarla alla Praderio ma quella iena c’ha l’occhio lungo (un siparietto così triste nemmeno all’esselunga con l’assaggio del grana trentino).

IL LABIRINTO DEL FAUNO

Non avevo molto amato “La spina del Diavolo” e in testa avevo il pensatore di friday prejudice ma sono stata ben contenta di venir smentita. Si vola alto, altissimo. Doug Jones è un camaleonte incredibile e Guillermo Del Toro un narratore di razza. C’è una piccola principessa che fugge dalla realtà, un labirinto da percorrere per salvare se stessi e il piccolo fratellino, un Fauno guardiano e dure prove da sostentere. Sullo sfondo la guerra franchista, i suoi tiranni, i tradimenti e la resistenza. Struggente, immaginifico, generoso, debordante e visionario.

1408

Non siamo nel 1989 e anche se Dario Argento non lo sa non vuol dire che gli altri si debbano adeguare. Da un racconto di Stephen King (che sono contenta non si droghi più ma i suoi migliori libri li scrisse allucinanato, inutile fare i corretti su) John Cusack (tutto o quasi è sulle sue spalle recitative) spernacchia gli hotel e gli alberghi che richiamano turisti grazie ai fantasmi che li abitano. Finisce a New York a inseguire i propri ectoplasmi, incoccia in Samuel L. Jackson in doppiopetto che fa il direttore di un albergo in stile liberty dove pensi che le gemelline di Shining siano, come minimo, alla concierge. Il tema del doppio e la coesione tra finzione e realtà. Sì ci piace certo ma non è il 1989. Porca bietola.

DEATH PROOF in house-o-rama vision

L’ho visto due volte al cinema e ne sono rimasta folgorata. L’ho rivisto in casa e tecnicamente è perfetto e la magia si ritrova ma le montagne russe diventano colline, ecco. Sempre godimento ma ridotto.

INTRIGO A BERLINO

Io di questo film ricordo una bellissima ed eterea Cate Blanchett che faceva la prostituta e un sudaticcio Tobey McGuire che la sbatacchiava da dietro. Vedere una così angelica bellezza profanata in quel modo da Peter Parker mi ha fatto rimanere male. Proprio male. Poi un George Clooney straordinariamente somigliante a Biagio Izzo che mi faceva sentire come una groupie qualunque al centro commerciale mentre la star registrava una televendita. Soderberg con questi filmetti citazionisti finto espressionisti e che ricalcano i bei tempi delle commedie da terzi uomini e addii alla Casablanca non si sopportano proprio.

BORAT

L’ho visto in italiano e poi l’ho rivisto in lingua originale. Non smetterei di guardarlo. Sfotte chiunque , Borat il distruttore che fa incazzare e fa abboccare gli ammericani. Sasha Baron Cohen è un attore di prima scelta, uno che si indigna profondamente, uno che c’ha il corpo per fare quel che vuole e la mente per sezionarci come un chirurgo. Spero solo che nessuno gli proponga mai di fare un ruolo alla “Truman Show” qualunque così che non ci lasci mai senza le sue invenzioni e i trucchi per svelare le meschinità umane. Troppo melodramma me ne rendo conto but that’s the way i like it.

