Noncose da dire

Non è che questo luogo mi sia venuto a noia, anzi. Di cose ne faccio sempre molte. Scrivo sempre molto, ci sono tante cose in cantiere molte altre sono proprio lì, svoltato l’angolo.

Certo è che, ad esempio, dopo dodici anni di più o meno onesto lavoro part-time impiegatizio, sapere che han staccato la corrente in ufficio mi fa pensare ad apocalittici scenari e possibili incubi nei quali Callisto Tanzi mi appare mentre sussurra di bianco vestito, “Andrà tutto bene, Fantocci, stia tranquillo. Andrà tutto bene”.

Come ogni momento tragico, ci son risvolti comici: scopro che esistono i chiamatisti, mentre scorro gli annunci di lavoro. Finisco col formulare speculazioni filosofiche su George Orwell e il bispensiero. Le aziende ti chiedono una cosa, ma ne intendono un’altra. Chiedon flessibilità e son turni almeno fino a mezzanotte, dicono zona est Milano e poi è a casa di zio cantante. Ti chiedono di riempire questionari e pongono domande come “Daresti la vita per un cliente?”. Io ho scritto: nei limiti. Ma ho pensato: stamminchia, la vita è mia e piuttosto che darla a un estraneo mi suicido con un’overdose dell’ultimo Woody Allen e Twilight messi assieme.

Non tutto è così catastrofico, chiaro. Basta che mi dite dove devo cercare (anche se secondo me, lì non c’è più niente).

