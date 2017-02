Can che abbaia, ha morso

Martedì c’è un’assemblea con presidio e i sindacati e tutto. Non lo so mica come ne uscirò/usciremo, certo con qualche osso rotto. Dovrò scegliere di rompermi un osso dal dolore più sopportabile, certo che tristezza. Questi giorni sono così pesanti e densi di emotività che reggerli, non è semplice. Sto facendo molte cose, il libro esce il tre marzo c’è una nuova avventura appena cominciata e presto questo luogo, diverrà un grande deposito di scrittura cinefila perché mi son pigliata una casa nuova. Ancora non è finita, ma guardate mi piace assai e mi ci trovo già bene. Bisogna finire di arredarla e poi potrete accomodarvi. Qui come dicevo non cancello perché quattro anni non son capace di buttarli via con un click. Ma la pratica cinemax consideratela archiviata. Inizierà la mia.