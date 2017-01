Un Mercoledì Da Leoni #16

Questa sera va in onda in diretta la puntata numero 16, di Un Mercoledì Da Leoni dalle 20 sino alle 21 e rotti, direttamente dai microfoni di Radionation (con la carogna di Amici sulla schiena finchénonfiniscespoilervincevalerio).

Vampiri e licantropi sotterranei (meglio, da sotterrare), la nostra amata Kate Winslet in The Reader, fimacci mostruosamente decerebranti come I love shopping e Jason non ti si riconosce più e anche se ammazzi di venerdì, ti si è spuntata la sciabola. E se ci rimane tempo sparleremo degli Oscar 2009. Come sempre, il podcast verrà poi diligentemente caricato qui.

Inoltre, cari ascolatori gioite: in questo articolo si parla di Radionation, dei suoi conduttori e del mercoledì cinefilo.

La Musique, è curata dalla sottoscritta e dal prezioso Marianz l’inrockuptible.

Le istruzioni per intervenire in diretta:

clicca qui: è possibile ascoltare e continuare a navigare (si apre un piccolo player)



clicca qui: puoi partecipare alla diretta ed entrare nel chan dedicato (#radionation1)

clicca qui: scegli il tuo nick e accomodati





Partecipatecisimivici.

