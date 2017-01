Detto. Fatto.

Da domani, ma è già in libera uscita da una settimana la nuova casa, qui si chiude. Lascio tutti i contenuti e tutto l’archivio e ogni traccia umana online ma si emigra qui:

danielaelle.net

Aggiornate i vostri lettori/bookmark: se volete rimanere abbonati solo al blog, inserite nel vostro lettore questo feed, se invece preferite rimanere aggiornati su tutti i contenuti che la sottoscritta produce basta che vi iscriviate a questo feed.

Buona fortuna per chi non ci sarà e per chi vorrà seguirmi in questa nuova avventura. E bla, bla bla e tutto il resto.

Dany

un rigraziamento speciale va a suzupearl

Morto un blog, se ne apre un altro ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo